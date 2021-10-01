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Мурашко обсудил борьбу с COVID-19 с главой ВОЗ

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Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко провел переговоры с гендиретором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в Женеве и обсудил с ним борьбу с COVID-19. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

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Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит 1 октября в Женеве.

«Ранее сегодня Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне», — сказал Кузнецов «РИА Новости».

Отмечается, что в программе визита министра также запланирован ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения. Стороны также обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Ранее, 29 сентября, ВОЗ сообщила о том, что в период с 20 по 26 сентября в мире на 10% снизились уровни заболеваемости COVID-19 и смертности от этой болезни.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис 21 сентября заявила, что 99% летальных случаев в больницах из-за коронавирусной инфекции происходят среди непривитых. Вакцины от COVID-19, по ее словам, созданы для предотвращения тяжелого течения болезни и возможной смерти.

7 сентября в ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19. Как отметила Мария Ван Керкхове, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение количества выявляемых случаев и смертей. Тогда как в Европе, по ее словам, специалисты зафиксировали снижение числа случаев COVID-19 и повышение смертности.

В то же время в Африке цифры по данным показателям идут на спад, указала она.

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