Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
В РФПИ заявили о готовности РФ запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года
Сюжет:

Линия судьбы: как выжить на передовой

В поселке Донецкий Луганской области каждый день слышны взрывы и автоматные очереди
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Поселок Донецкий Луганской области находится в прифронтовой зоне, всего в нескольких сотнях метров от боевых позиций. Большинство домов здесь давно превратилось в руины, однако несколько семей продолжают жить рядом с линией фронта. Как им удается выживать — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Улицы Сифонная и Криничная остались уже только на карте — дома здесь превратились в груды мусора
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
На улицах Кирова и Калинина часть строений еще сохранилась, в них живут несколько семей
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Воду в поселке дают пару раз в неделю
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
В остальное время за водой приходится ходить на родник
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Это не только тяжело, но еще и очень опасно
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Каждый такой поход может стать последним
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Однако в поселке продолжается обычная жизнь, почти как в мирное время
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Копаться на грядках и поливать огород приходится практически под пулями
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
В поселке почти каждый день слышны автоматные очереди
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Нередко доносятся звуки взрывов
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Несмотря ни на что, местные жители продолжают ходить на работу
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Ни о каких развлечениях в свободное время не может быть и речи
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Жители поселка признаются, что в 2014-м никто не думал, что ситуация зайдет так далеко и начнутся военные действия
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
В 2015-м люди начали уезжать
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Брали только самое необходимое, остальное бросали
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Оставляли даже животных
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Говорят, что голод стоял страшный, собаки ели погибших от осколков животных
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Здесь никто не строит планов на будущее, так как в любой момент может что-то случиться
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Люди просто пытаются поддерживать свои домохозяйства в том состоянии, в котором они находятся на данный момент
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Починить крышу нельзя из-за снайперов, вызвать грузовую машину, чтобы перевезти мебель, невозможно — аварийные бригады сюда не поедут
На весь экран
Фото: Виктор Антонюк
Число разрушенных зданий и сломанных судеб в поселке постоянно растет, но покидать родные дома оставшиеся жители не собираются. Тем более что рядом, практически на соседней улице держат оборону их близкие
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021