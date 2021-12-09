Линия судьбы: как выжить на передовой

Поселок Донецкий Луганской области находится в прифронтовой зоне, всего в нескольких сотнях метров от боевых позиций. Большинство домов здесь давно превратилось в руины, однако несколько семей продолжают жить рядом с линией фронта. Как им удается выживать — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Виктор Антонюк
Улицы Сифонная и Криничная остались уже только на карте — дома здесь превратились в груды мусора
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Фото: Виктор Антонюк
На улицах Кирова и Калинина часть строений еще сохранилась, в них живут несколько семей
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Фото: Виктор Антонюк
Воду в поселке дают пару раз в неделю
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Фото: Виктор Антонюк
В остальное время за водой приходится ходить на родник
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Фото: Виктор Антонюк
Это не только тяжело, но еще и очень опасно
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Фото: Виктор Антонюк
Каждый такой поход может стать последним
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Фото: Виктор Антонюк
Однако в поселке продолжается обычная жизнь, почти как в мирное время
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Фото: Виктор Антонюк
Копаться на грядках и поливать огород приходится практически под пулями
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Фото: Виктор Антонюк
В поселке почти каждый день слышны автоматные очереди
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Фото: Виктор Антонюк
Нередко доносятся звуки взрывов
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Фото: Виктор Антонюк
Несмотря ни на что, местные жители продолжают ходить на работу
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Фото: Виктор Антонюк
Ни о каких развлечениях в свободное время не может быть и речи
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Фото: Виктор Антонюк
Жители поселка признаются, что в 2014-м никто не думал, что ситуация зайдет так далеко и начнутся военные действия
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Фото: Виктор Антонюк
В 2015-м люди начали уезжать
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Фото: Виктор Антонюк
Брали только самое необходимое, остальное бросали
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Фото: Виктор Антонюк
Оставляли даже животных
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Фото: Виктор Антонюк
Говорят, что голод стоял страшный, собаки ели погибших от осколков животных
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Фото: Виктор Антонюк
Здесь никто не строит планов на будущее, так как в любой момент может что-то случиться
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Фото: Виктор Антонюк
Люди просто пытаются поддерживать свои домохозяйства в том состоянии, в котором они находятся на данный момент
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Фото: Виктор Антонюк
Починить крышу нельзя из-за снайперов, вызвать грузовую машину, чтобы перевезти мебель, невозможно — аварийные бригады сюда не поедут
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Фото: Виктор Антонюк
Число разрушенных зданий и сломанных судеб в поселке постоянно растет, но покидать родные дома оставшиеся жители не собираются. Тем более что рядом, практически на соседней улице держат оборону их близкие
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