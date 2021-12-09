Линия судьбы: как выжить на передовой

Поселок Донецкий Луганской области находится в прифронтовой зоне, всего в нескольких сотнях метров от боевых позиций. Большинство домов здесь давно превратилось в руины, однако несколько семей продолжают жить рядом с линией фронта. Как им удается выживать — в фотогалерее «Известий»