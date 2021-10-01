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Педагогический форум открылся в Мастерской управления «Сенеж»

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В Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске в пятницу, 1 октября, открылся молодежный педагогический форум «Линейка» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие продлится до 3 октября.

Участников форума приветствовал первый заместитель министра просвещения Александр Булгаков. По его словам, «Линейка» стала крупной площадкой для обмена опытом и создания инновационных педагогических решений между специалистами из всех уголков России.

«Я верю, что для каждого из вас молодежный педагогический форум «Линейка» станет ключом, открывающим двери самореализации не только как учителя, работающего со своими учениками, но и как педагога-новатора, который развивает в целом педагогическое направление на уровне страны, а может быть даже и мира», — заявил он.

В этом году «Линейка» будет представлять собой масштабную командную игру с мастер-классами и практическими лабораториями от ведущих экспертов и практиков. Тема форума — «Инструменты вовлечения и мотивации в образовательном процессе». Участие в нем примут около 140 молодых педагогов российских регионов, которые представили свои авторские разработки и технологии, направленные на вовлечение учеников в решение задач образовательного процесса и повышение уровня их мотивации.

Молодые педагоги узнают, как мотивировать учеников, родителей, коллег через такие инструменты как книги и текст, игры, музыка, цифровые инструменты и приложения, психолого-педагогические инструменты и технологии, социальные сети.

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