Ученые предупредили о снижении отражающей способности Земли

Земля теряет свои отражающие способности из-за слишком теплой воды в океане. К такому выводу пришли ученые из Технологического института Нью-Джерси (США), исследования которых в пятницу, 1 октября, приводит издание Daily Mail.

Команда ученых, основываясь на данных спутников и уровне света от Земли, который освещает поверхность Луны, определила, что коэффициент отражения Земли или альбедо снизился за последние три года 0,5%. Теперь планета отражает только 29,5% всего солнечного света.

Основной причиной снижения альбедо Земли эксперты называли уменьшившееся количество облаков над Тихим океаном. Согласно данным спутников, в последние годы над восточной частью океана уменьшилось количество ярких отражающих низколежащих облаков. Там же, у западного побережья Северной и Южной Америки, было зарегистрировано повышение температуры поверхности воды.

При этом, как отмечается в материале газеты, ученые надеялись, что потепление климата будет создавать больше облаков и повысит альбедо, что приведет к климатическому урегулированию.

Как объяснил «Известиям» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский, реакция облаков на постепенное потепление климата действительно снижает уровень альбедо.

«То есть не демпфирует, а усиливает потепление. То есть облачность меняется в такую сторону, что уменьшается альбедо», — заявил он.

Специалист объяснил, что чем выше альбедо, тем больше солнечного света отражается обратно в космос. Однако если изменение облаков уменьшает этот показатель, то Земля отражает меньше солнечного света, что приводит к дополнительному разогреву.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в свою очередь отметил, что отражает солнечный свет присутствующая в облаках аэрозоль. В тоже время она может и поглощать солнечную энергию, так как ведет себя по-разному в зависимости от состава.

«Ну, например, присутствие так называемого черного углерода приводит к поглощению, а соответственно какие-то другие виды — к отражению. Соответственно это очень сложный процесс», — подчеркнул он.

Аэрозоль в облаках также воздействует и на исходящее от земли длинноволновое излучение, поэтому ее влияние безусловно очень существенно, добавил он.

В сентябре ученые из Центра климатических систем Университета Аризоны (США) выяснили, что к 2060-м годам Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости, что приведет к резкому росту числа катастрофических природных явлений — засух, пожаров, ураганов и наводнений.