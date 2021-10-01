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В Союзе художников РФ оценили работу Президентского фонда культурных инициатив

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Сам факт создания Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) очень важен для деятелей искусства России. Это своевременная и долгожданная инициатива, которую будет востребована у творческих коллективов, заявил председатель Союза художников России, скульптор Андрей Ковальчук.

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«Результаты первого грантового конкурса как раз и продемонстрировали эту востребованность. Если вдуматься в опубликованные цифры, становится ясно, что конкурс стал беспрецедентным по отклику, а значит, высококонкурентным. Это очень хорошо, поскольку есть возможность выбора действительно эффективных проектов, которые послужат развитию культуры и искусства», — сказал он.

Как отметил председатель Союза художников России, важен тот факт, что гранты ПФКИ направлены в том числе и в регионы. Также Ковальчук рассказал, что помощь была предложена как деятелям в области классического искусства, так и креативной индустрии, и образовательным проектам.

«Отмечу еще один важный аспект. В современном культурном контексте немаловажна, предложенная государством, поддержка частных инициатив. Конкурс рассмотрел заявки и коммерческих, и некоммерческих организаций, проекты индивидуальных предпринимателей и т.д. То есть впервые предложена помощь независимым институциям. Всё это, безусловно, будет способствовать развитию российской культуры и искусства», — уточнил Ковальчук.

Союз художников России планирует активно использовать такой инструмент как ПФКИ для осуществления творческих и выставочных планов, добавил глава организации.

Указ о создании Президентского фонда культурных инициатив подписал глава государства Владимир Путин 17 мая. Комитет по выдаче грантов фонда возглавил Сергей Кириенко. В состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов также вошли вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики аппарата правительства Денис Молчанов и другие.

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