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В «Яндекс.Картах» появилась возможность строить маршруты для самокатов

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Для поездок на самокате в «Яндекс.Картах» теперь прокладываются специальные маршруты. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

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«В «Яндекс.Картах» появился новый вид транспорта — самокаты. Теперь можно строить для них маршруты и смотреть, сколько времени уйдет на дорогу. Также в «Картах» теперь есть аренда электросамокатов «Яндекс Go» — она пригодится тем, у кого нет своего, или решившим прокатиться спонтанно», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителей компании, для поездок на самокате прокладываются маршруты, ведущие только по велосипедным дорожкам и тротуарам, а также по возможности идущие в обход лестниц. Маршруты подойдут как для обычных, так и для электрических самокатов.

Ранее, 13 июля, в ГИБДД опубликовали правила пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся самокаты, электросамокаты, роликовые коньки, моноколеса. Передвигаться на всех вышеперечисленных средствах можно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам.

Также СИМ можно использовать в местах, закрытых для движения транспорта. Кроме того, строго запрещается выезжать на проезжую часть.

17 июня в МВД РФ рассказали о росте аварий с участием электросамокатов с начала года на 195%. Как сообщалось, с января по май произошло 112 ДТП, в результате которых два человека погибли, 119 пострадали.

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