Свердловские власти намерены привлечь на ремонт мостов 7 млрд рублей

Власти Свердловской области намерены привлечь на строительство и ремонт мостов 7 млрд рублей. Соответствующая заявка направлена в федеральные профильные министерства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отмечают в региональном правительстве, привлечение средств из федерального бюджета позволит увеличить объемы работ в два раза. Речь идет о ремонте и строительстве мостовой и путепроводной инфраструктуры области. Освоить средства планируется за три года, уточняет «ТагилСити.ру».

По данным агентства, ежегодно власти Свердловской области тратят на строительство и реконструкцию мостов около 1,5 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что большинство мостовых сооружений возвели в 50–60-е года XX века. С тех пор пассажиропоток увеличился многократно. Необходимо строить новые мосты, рассчитанные на современные нагрузки, уверены эксперты.

2 августа в пресс-службе кабмина сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны. Указывается, что более 11 млрд рублей будут распределены между 20 субъектами РФ, деньги направят на то, чтобы обновить дорожную инфраструктуру регионального, межмуниципального и местного значения.