Правительство РФ выделит более 53 млрд рублей на развитие транспортной системы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на развитие дорожной инфраструктуры РФ будет выделено свыше 53 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Более 53 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах. <…> Большая часть суммы — 42,8 млрд рублей — пойдет на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Начать ее эксплуатацию планируется в 2024 году», — говорится в сообщении.

Указывается, что более 11 млрд рублей будут распределены между 20 субъектами РФ, деньги направят на то, чтобы обновить дорожную инфраструктуру регионального, межмуниципального и местного значения. Так, средства, в том числе, пойдут на мост в Енисейском районе Красноярского края, капремонт путепровод в Ярославле, участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, мостовой переход в Киришском районе Ленобласти.

13 июля стало известно, что, согласно проекту паспорта федерального проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств», разработанного Минтрансом РФ, свыше 800 млрд рублей потребуется для развития беспилотных видов транспорта и подготовки соответствующей инфраструктуры, при этом почти 350 млрд будет выделено из внебюджетных средств.

Отмечалось, что в стране будет развиваться автоматизированный авто-, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Первый блок предполагает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов, он затронет часть федеральных дорог, включая ЦКАД, дорогу Москва–Санкт-Петербург и М12.

Ранее, 17 июня сообщалось, что правительство России направит еще 6,9 млрд рублей регионам на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Указывалось, что дополнительное финансирование получат шесть субъектов РФ.

В частности, в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу «Мамисон», а в Карелии закончат ремонт участка автодороги Олонец–Вяртсиля, отмечается в сообщении. В других регионах будет завершено строительство объектов инфраструктуры.