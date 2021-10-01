Зеленский рассказал о плохом поведении в школьные годы

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным и неадекватным. Об этом украинский лидер заявил 1 октября во время выступления перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, который отмечается на Украине в первое воскресенье октября.

Также Зеленский рассказал о традиции, когда ученики на день заменяют своих учителей и ведут уроки.

«Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто — тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных — я про таких, как я, мы все были такими — демонов, в хорошем смысле этого слова», — сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что раньше обижался на своего отца-профессора, так как не понимал, почему должен делить его с другими детьми.

«Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», — добавил Зеленский.

Ранее, 16 июня, Зеленский отметил, что решение вопросов языковой политики Украины, в частности открытия образовательных учреждений с преподаванием на разных языках, может быть реализовано только на принципах взаимного уважения. Раскрывая понятие «уважение» с точки зрения открытия школ, он указал, что оно подразумевает организацию украинских образовательных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Зеленский тогда отметил, что в трех названных российских городах проживает много украинцев, а также поделился инициативами об открытии образовательных учреждений на территории Украины с преподаванием на венгерском языке.