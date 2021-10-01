Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства в пятницу, 1 октября.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», — отмечается в документе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС о том, определился ли глава государства с кандидатурой на пост Кузнецовой, ответил отрицательно.

Кроме того, российский лидер также освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Госдумы.

Ранее, 27 сентября, президент России объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Анна Кузнецова приняла предложение Путина возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Однако министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от думских мандатов ЕР.

Так, Лавров должен был возглавить комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а Шойгу — комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Шмелева должна была возглавить комиссию по образованию и науке, тогда как Проценко — комиссию по здравоохранению.