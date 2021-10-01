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Фирма «Мелодия» открыла сбор инвестиций для выпуска альбома группы «Цветы»

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Звукозаписывающая компания «Фирма «Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. Об этом в пятницу, 1 октября, стало известно «Известиям».

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В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома фирма «Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой платформе Co-Fi.

«В связи с тем что группе «Цветы» исполнилось полвека, фирма «Мелодия» очень сильно помогает вспомнить наши все песни <...> Фирма выпустила два больших тома издания винила, такой тройной альбом CD со всеми лучшими песнями за всю историю «Цветов», и мы были бы благодарны нашим поклонникам, если бы они каким-то образом помогли», — отметил Намин в беседе с «Известиями».

19 июля Намин рассказал о праздновании двойного юбилея — персонального (70 лет) и рок-группы «Цветы» (50 лет). Премьера намечена на 27 ноября на концерте «Цветы» — 50. На бис».

Как рассказал музыкант, это его первый авторский альбом: «Я написал его прошлом году, сидя на даче у ручья и наблюдая за жизнью трав, цветов и деревьев».

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