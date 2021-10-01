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Бондаревская ВЭС начала поставку электроэнергии на рынок

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Бондаревская ветроэлектростанция (ВЭС) 1 октября была запущена в Ставропольском крае и уже поставляет электроэнергию и мощность в единую сеть страны.

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Как сообщают «Вести Ставрополье», ВЭС расположена в Ипатовском городском округе и включает в себя 48 ветроустановок общей мощностью 120 МВт.

6 сентября Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд», рассказал, что Бондаревская ВЭС является третьим завершенным проектом «Росатома» на Ставрополье.

«Диверсификация топливного баланса края, создание условий для развития производств с низким углеродным следом, новые рабочие места — всё это результат реализации наших проектов и работы большой команды людей. Суммарно за два года мы ввели уже 660 МВт ветроэнергетических мощностей. В настоящее время мы одновременно реализуем строительство еще двух ветропарков общей мощностью 120 МВт», — приводит его слова пресс-служба «Росатома».

До конца 2021 года АО «НоваВинд» намерено ввести в эксплуатацию еще один ветропарк в Ставропольском крае мощностью 60 МВт. До 2024 года «Росатом» введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,2 ГВт.

Ранее, 24 марта, власти Сахалина завили о своем намерении построить крупнейшую на Дальнем Востоке ветроэлектростанцию в 2023 году. Энергообъект мощностью 67,2 МВт будет построен в Углегорском районе Сахалинской области и будет включать 16 ветротурбин.

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