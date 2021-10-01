Президент ФСБР прокомментировал снятие с рейса российских борцов

Ситуация со снятием с рейса до Осло сборной России по вольной борьбе не совсем понятная, однако в пятницу утром спортсмены вылетят в столицу Норвегии. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

О том, что россиян сняли с рейса, рассказал блогер Исрафил Исрафилов. Он отметил, что инцидент произошел из-за снятых медицинских масок. Главный тренер сборной РФ, в свою очередь, возмутился произошедшим и предположил, что «атака» на спортсменов произошла по «заказу оппонентов».

«Ситуация не совсем понятная, но утром ребята вылетают уже — спортсмены, массажисты, главный тренер», — заявил Мамиашвили в беседе с ТАСС, опубликованной 1 октября.

Он также заверил, что россияне прилетят в Осло ближайшим рейсом.

Сборная собиралась вылететь на чемпионат мира по спортивной борьбе, который пройдет 2–8 октября в Осло, добавляет «Спорт-экспресс».