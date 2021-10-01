Названы самые популярные в России кроссоверы до 2 млн рублей

Эксперты российского аналитического агентства «Автостат» провели исследование и составили список популярных у россиян кроссоверов со средневзвешенной ценой 2 млн рублей. Рейтинг опубликован 1 октября.

Так, лидером уже долгое время остается кроссовер Hyundai Creta. За восемь месяцев 2021 года продажи модели составили 49 548 единиц. Средневзвешенная цена кроссовера составляет 1 387 700 рублей.

Второй по популярности моделью является кроссовер Renault Duster, который за указанный период разошелся тиражом в 26 715 экземпляров. Его средневзвешенная цена — 1 273 500 рублей. Первую тройку замыкает российский внедорожник Lada Niva Legend. Объем продаж модели с января по август достиг 20 296 единиц. Средневзвешенная цена модели составляет 682 000 рублей.

23 сентября сообщалось, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году является белый.

На белый цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили — 20%, третье — черные (17,8%). Четвертое место — у синего цвета (10,6%), а пятое — у серебристого (7,9%).