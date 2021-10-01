Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Названы самые популярные в России кроссоверы до 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты российского аналитического агентства «Автостат» провели исследование и составили список популярных у россиян кроссоверов со средневзвешенной ценой 2 млн рублей. Рейтинг опубликован 1 октября.

Цена риска: как проверить подержанный автомобиль
Найденная на вторичном рынке машина мечты может числиться в угоне или залоге

Так, лидером уже долгое время остается кроссовер Hyundai Creta. За восемь месяцев 2021 года продажи модели составили 49 548 единиц. Средневзвешенная цена кроссовера составляет 1 387 700 рублей.

Второй по популярности моделью является кроссовер Renault Duster, который за указанный период разошелся тиражом в 26 715 экземпляров. Его средневзвешенная цена — 1 273 500 рублей. Первую тройку замыкает российский внедорожник Lada Niva Legend. Объем продаж модели с января по август достиг 20 296 единиц. Средневзвешенная цена модели составляет 682 000 рублей.

23 сентября сообщалось, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году является белый.

На белый цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили — 20%, третье — черные (17,8%). Четвертое место — у синего цвета (10,6%), а пятое — у серебристого (7,9%).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021