Ликсутов рассказал о запуске в Москве сервиса «По пути»

В Москве заработал сервис перевозок по требованию «По пути». Сервис, по сути, выполняет функцию такси при стоимости поездки в 46 рублей, 1 октября рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Суть сервиса в том, что жители могут заказать транспорт, выбрав нужную остановку в мобильном приложении «Московский транспорт», говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

На первом этапе 30 новых автобусов возят жителей Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского районов в «новой Москве». Автобусы возят пассажиров до метро «Прокшино» и обратно, затем точек станет больше.

Желающим воспользоваться сервисом надо скачать приложение «Московский транспорт», указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут, оплатить поездку онлайн, дождаться автобуса, отсканировать QR-код при входе.

«По поручению Мэра мы улучшаем транспортную доступность «новой Москвы». С 1 октября после успешного тестирования здесь появится сервис перевозок «По пути». Почти для 90 тыс. жителей четырех поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более 3 тыс. поездок», — подчеркнул Ликсутов.

В начале сентября он рассказал, что Центр организации дорожного движения и Мосгортранс проводят обследование улиц, где поедут беспилотные такси «Яндекса» в рамках пилотного проекта. По его словам, в мире насчитывается уже около 3 тыс. беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, запустившей беспилотное такси.