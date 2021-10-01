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Ученые рассказали о влиянии коронавируса на возникновение диабета второго типа

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Коронавирусная инфекция может проникать в клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и изменять их функцию, это может объяснить, почему растет число заболеваний сахарным диабетом после заражения COVID-19. Об этом 29 сентября сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

Согласно одной из теорий, к возникновению диабета после СOVID-19 приводит то, что вирус заражает клетки поджелудочной железы через тот же рецептор ACE2, который находится и на поверхности легких, и препятствует их способности вырабатывать инсулин. Вторая гипотеза подразумевает, что к заболеванию приводит чрезмерно мощная реакция антител на вирус, из-за которой случайно повреждаются клетки поджелудочной железы.

Группа специалистов во главе с профессором Шуибингом Ченом из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, США, провела исследование, в ходе которого проверила различные клетки и органоиды, выращенные в лаборатории и имитирующие функции органов, чтобы определить, какие из них могут быть инфицированы коронавирусом.

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Как свидетельствуют результаты анализа, инфицированы могут быть органоиды легких, толстой кишки, сердца, печени и поджелудочной железы, как и клетки мозга, продуцирующие дофамин.

Кроме того, эксперименты показали, что инсулин-продуцирующие бета-клетки в поджелудочной железе также восприимчивы к инфекции и после заражения начинают производить меньше инсулина.

«Мы называем это трансдифференцировкой. Такие клетки по сути меняют свое клеточное предназначение, поэтому вместо того, чтобы быть стопроцентными бета-клетками, которые секретируют много инсулина, они начинают смешивать разные гормоны. Это может дать более глубокое понимание патологических механизмов COVID-19», — отметил Чен.

По его словам, пока неясно, сохранятся ли изменения, вызванные инфекцией, надолго. Так, у некоторых пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии, наблюдался нестабильный уровень глюкозы в крови. Однако поcле выздоровления выработка инсулина приходила в норму.

Также исследование продемонстрировало, что люди, которые уже болеют диабетом, подвергаются большему риску дисфункции поджелудочной железы при заражении коронавирусом.

«После заражения у них [пациентов с диабетом] развиваются более серьезные осложнения и серьезные метаболические нарушения», — говорится в исследовании.

При сахарном диабете первого типа в организме полностью перестает вырабатываться инсулин, из-за чего уровень глюкозы нестабилен постоянно и для лечения требуются уколы инсулина или использование инсулиновой помпы. При диабете второго типа инсулин в организме есть, но он «плохо «работает».

Ранее, 4 сентября, врач-реаниматолог из госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в городе Волжском Волгоградской области Гарик Саркисян заявил, что переносить коронавирус тяжелее стали пожилые люди, которые имеют сопутствующие сердечные, эндокринные заболевания и сахарный диабет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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