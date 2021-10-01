Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Перевод стенограммы Нюрнбергского процесса на русский язык выйдет через два года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние тома стенограммы Нюрнбергского процесса на русском языке будут опубликованы менее чем через два года. Полная русскоязычная версия — 16 тыс. страниц протокола — станет общедоступной впервые. Об этом в интервью «Известиям» сообщил переводчик и публикатор стенограммы юрист Сергей Мирошниченко.

Великий суд: хроника Нюрнбергского процесса на страницах «Известий»
Приговор нацистским преступникам советская сторона посчитала мягким

Он признался, что начал работу к 70-летнему юбилею трибунала, в октябре 2016 года. Сейчас уже опубликовано 11 томов стенограммы, впереди примерно еще семь томов, остальное — проверка опубликованных советских текстов, которые, по словам специалиста, изобилуют техническими ошибками, сокращениями.

«Работы еще на пару лет, в лучшем случае на год. В переводе я дошел до 6 мая 1946 года», — сказал переводчик.

Мирошниченко рассказал, что увлекся темой еще в детстве. Для него она стала очень личной, поскольку его предки пострадали от рук нацистов.

«Когда в школе я узнал о Нюрнбергском процессе, это стало для меня чем-то личным: значит, справедливость восторжествовала в отношении тех, кто сжег деревню моей бабушки, кто убил моего прадеда в Донбассе. А затем тема трибунала оказалась на стыке моих главных интересов — истории и права», — отметил он.

По словам переводчика, он узнал о существовании полной стенограммы Нюрнбергского процесса на английском, французском и немецком языках, однако русскоязычная версия была недоступна. Тогда он понял, что может попытаться перевести и выложить стенограмму на русском.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Геринга заботил только его посмертный имидж»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021