Перевод стенограммы Нюрнбергского процесса на русский язык выйдет через два года

Последние тома стенограммы Нюрнбергского процесса на русском языке будут опубликованы менее чем через два года. Полная русскоязычная версия — 16 тыс. страниц протокола — станет общедоступной впервые. Об этом в интервью «Известиям» сообщил переводчик и публикатор стенограммы юрист Сергей Мирошниченко.

Он признался, что начал работу к 70-летнему юбилею трибунала, в октябре 2016 года. Сейчас уже опубликовано 11 томов стенограммы, впереди примерно еще семь томов, остальное — проверка опубликованных советских текстов, которые, по словам специалиста, изобилуют техническими ошибками, сокращениями.

«Работы еще на пару лет, в лучшем случае на год. В переводе я дошел до 6 мая 1946 года», — сказал переводчик.

Мирошниченко рассказал, что увлекся темой еще в детстве. Для него она стала очень личной, поскольку его предки пострадали от рук нацистов.

«Когда в школе я узнал о Нюрнбергском процессе, это стало для меня чем-то личным: значит, справедливость восторжествовала в отношении тех, кто сжег деревню моей бабушки, кто убил моего прадеда в Донбассе. А затем тема трибунала оказалась на стыке моих главных интересов — истории и права», — отметил он.

По словам переводчика, он узнал о существовании полной стенограммы Нюрнбергского процесса на английском, французском и немецком языках, однако русскоязычная версия была недоступна. Тогда он понял, что может попытаться перевести и выложить стенограмму на русском.

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