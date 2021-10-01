Экипажи «Аэрофлота» начали переодеваться в пассажиров бизнес-класса

«Аэрофлот» запретил бортпроводникам и пилотам, следующим в служебную командировку или включенным в задание на полет на свободных креслах бизнес-класса, находиться в салоне самолета в форменной одежде. Это следует из листа оперативной информации для кабинных экипажей департамента обслуживания на борту от 29 сентября. Копия документа есть у «Известий», ее подлинность подтвердили два источника.

«При размещении и нахождении в салоне класса бизнес в течение всего рейса члены экипажа должны находиться в гражданской одежде», — говорится в листе оперативной информации.

При этом при прохождении формальностей в аэропорту, посадке в самолет и выходе из него экипажи должны быть в форме, следует из документа.

Таким образом, пилотам и бортпроводникам «Аэрофлота» придется дважды за рейс переодеваться в самолете. Причем «смена одежды должна осуществляться вне зоны видимости пассажиров». При этом сотрудники, следующие в командировку, могут входить в самолет и покидать его вместе с членами экипажа, обслуживающими рейс, предписывают правила. Как сказал «Известиям» источник в авиакомпании, переодеваться придется в том числе и в туалете.

Размещение работников «Аэрофлота», следующих в служебную командировку и включенных в задание на полет в салоне бизнес-класса, происходит только при наличии свободных мест — за 35 минут до отправления рейса проводится анализ заполняемости пассажирских кресел. Для сотрудников компании предусмотрен рацион питания бизнес-класса, кроме алкогольных напитков.

По словам источника «Известий» в «Аэрофлоте», экипажи летают в бизнес-классе почти на всех рейсах и направлениях в служебные командировки или по полетному заданию. Этот период на борту тоже считается рабочим временем и оплачивается, добавил собеседник.

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