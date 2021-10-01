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ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче за границу сведений

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утвердила приказ, в соответствии с которым при передаче сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической, оперативной обстановки, финансовом обеспечении войск и отечественной космической программе лица могут признать иноагентами. Документ с полным перечнем опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в приказе, подписанном директором ФСБ Александром Бортниковым.

Отмечается, что информацию нельзя передавать иностранным государствам, его государственным органам, международной или иностранной организациям, иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Документ был разработан в июле этого года. Сведения в нем делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну. Полный список включает 60 пунктов.

Ранее, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о гостайне в оборонной сфере. Изменения внесены в федеральный закон «Об обороне».

К информации в категории конфиденциальной отнесли сведения о реализации мероприятий в области обороны.

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