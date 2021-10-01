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В России отмечают День Сухопутных войск

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В Вооруженных Силах Российской Федерации 1 октября отмечают профессиональный праздник — День Сухопутных войск. В этом году им исполняется 471 лет.

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Дата установлена в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск берет свое начало с момента создания первого постоянного войска — стрелецких полков и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска.

В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение на современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Так, в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В преддверии праздника в Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели масштабные учения. В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих, порядка 70 единиц вооружения.

В рамках учений военнослужащие на расстоянии от 400 м до 2 км танков Т-80БВМ поразили бронетехнику, вертолеты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени. Стрельба велась также с вооружения боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, гранатометчики выполнили боевые стрельбы из РПГ-7, а также стрельба велась из АК-74 и ПМ.

Также свои навыки продемонстрировали разведчики и подразделения связи. В рамках учений военнослужащие преодолели на танках Т-80 водоем глубиной до 5 м и шириной более 100 м. Механикам приходилось действовать в условиях отсутствия видимости, добавили в пресс-службе Западного военного округа.

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