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Форум «Армия-2021» завершился в Подмосковье

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Военно-технический форум «Армия-2021» в Московской области завершил свою работу, на нем побывали более 1,7 млн человек. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили на сайте Министерства обороны России.

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«Седьмой международный военно-технический форум «Армия» завершил свою работу... За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека», — говорится в сообщении.

На форуме побывали делегации из 117 стран, 36 делегаций были высокого уровня, всего 320 представителей иностранных военных ведомств. С ними провели 87 двусторонних встреч, 37 из которых — с иностранными партнерами.

В экспозициях представили 60 иностранных организаций и компаний — из Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции и Франции.

В среду, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Россия подписала контракты с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.

По его словам, общая сумма контрактов превысит €2 млрд. «Такого еще не было, это прорыв», — подчеркнул Шугаев.

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