Драпеко прокомментировала смерть Романа Громадского

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко в субботу, 28 августа, рассказала об артисте Романе Громадском, который скончался ранее в этот же день на 81-м году жизни.

По ее словам, она знала актера много лет и даже репетировала одну пьесу вместе с ним. Она назвала Громадского замечательным артистом, который играл прекрасные роли в кино.

«Я с ним поближе познакомилась в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Теперь это «Балтийский дом». Я там была приглашена на роль в спектакле, и мы с ним даже репетировали одну пьесу вместе», — цитирует Драпеко РЕН ТВ.

Актриса отметила, что когда она была в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, то пригласила Громадского на должность декана факультета искусств, а затем он много лет проработал завкафедрой театрального мастерства.

По ее словам, Громадский был очень товарищеским и дружным человеком.

«Громадский был очень общительный, очень живой человек. Для Петербурга он был очень значимой фигурой, для всего сообщества театрального. Очень жалко. Уходят наши мэтры, уходят люди, на которых можно было бы равняться, не только в смысле творчества, но и по вопросу человеческой гражданской позиции», — заявила она.

Актер, как отметила Драпеко, всегда о ком-то заботился и стремился для своих артистов «добыть» что-нибудь.

Генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом», заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб, в свою очередь, заявил, что судьба Громадского и судьба возглавляемого им театра неразрывны. По его словам, то, что театр в настоящий момент один из ведущих творческих коллективов Петербурга, является заслугой именно Громадского.

«В театре с небольшим перерывом он отработал почти полвека. И всегда он был лидером, всегда был на переднем плане, был актером главных ролей. Его невозможно было представить в какой-то другой профессии», — заявил Шуб в беседе с телеканалом.

Громадский сам, по словам Шуба, «был театром» как на сцене, так и в жизни, обладая обаятельным и неистовым характером. При этом актер был также тонким и глубоко чувствующим человеком.

«Одна из последних его ролей в спектакле «Два коктейля для двух старомодных стариков» была трогательной и щемящей. Это было его прощание с публикой и театром. Эта роль навсегда останется в памяти у зрителей», — подчеркнул Шуб.

Он отметил, что прощание с артистом пройдет в «Балтийском доме», однако точная дата пока неизвестна.

Роман Громадский скончался ранее в этот день. Как сообщил сын артиста, причиной смерти стал инсульт.

Громадский в 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1987 году перешел в труппу Театра имени Ленсовета, а в 1992 году вновь вернулся в «Балтийский дом».

В 1966 году состоялся дебют Громадского в кино, он сыграл главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также он снимался в фильмах «Блокада», «Сонька — Золотая ручка», «Открытая книга» и многих других.

Наиболее известен ролями в таких спектаклях, как «Разгром», «Вся его жизнь», «Деньги для Марии», «Кентавры», «По ком звонит колокол», «C любимыми не расставайтесь», «Фауст». Всего на счету актера 87 работ.