Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

На 81-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался народный артист РСФСР, театральный актер Роман Громадский, пишет 28 августа РЕН ТВ.

Как сообщил сын артиста, причиной смерти стал инсульт.

Громадский в 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

В 1987 году перешел в труппу Театра имени Ленсовета, а в 1992 году вновь вернулся в «Балтийский дом».

Наиболее известен ролями в таких спектаклях, как «Разгром», «Вся его жизнь», «Деньги для Марии», «Кентавры», «По ком звонит колокол», «C любимыми не расставайтесь», «Фауст». Всего на счету актера 87 работ.