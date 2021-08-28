Около 1,5 млн человек поставят прививки от гриппа в Красноярском крае

В Красноярском крае иммунизацию против гриппа пройдут около 1,5 млн человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По словам медиков, оптимальным сроком для вакцинации является период с сентября по ноябрь. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia. Всего планируется привить 376 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря охвату вакцинацией 57,3% населения Красноярского края в прошлом сезоне не были зарегистрированы тяжелые случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Защитный эффект после вакцинации наступает спустя 8–12 дней и может сохраняться до года.

В Хабаровском крае вакцинация против гриппа стартует на следующей неделе. В регион поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри», которая разрешена для детей с шести лет, подростков и взрослых до 60 лет.