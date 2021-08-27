Вакцинация против гриппа стартует в Хабаровском крае на следующей неделе

В Хабаровский край доставили первую партию вакцины против гриппа. Прививочная кампания начнется со следующей недели.

По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, препарат «Ультрикс Квадри» разрешен для детей с шести лет, подростков и взрослых до 60 лет. Об этом пишет ИА AmurMedia. Вакцина формирует специфический иммунитет против гриппа типов А и В. Антитела появляются спустя 8–12 дней после вакцинации. Иммунитет сохраняется в течение года.

Всего в регион поступило 126,6 тыс. шприц-доз вакцины.

Ранее первую партию вакцины завезли в Брянскую область. Прививочная кампания стартует 1 сентября. Всего планируют привить свыше 700 тыс. жителей региона.