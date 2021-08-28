Десятки больниц капитально отремонтируют в Удмуртии

В 2021–2022 годах в 30 больницах и фельдшерско-акушерских пунктах Удмуртии проведут капитальный ремонт. Более 137,5 млн рублей выделят по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», информирует пресс-служба главы и правительства региона.

В программу капремонта попали стационары Вавожской, Сюмсинской, Селтинской районных больниц, Нылгинская участковая больница, врачебная амбулатория в селе Лынга Якшур-Бодьинского района и несколько ФАПов в Дебесском, Граховском и Якшур-Бодьинском районах. Сейчас в этих больницах идет подготовка к ремонту. Власти республики составляют проектно-сметную документацию и выбирают подрядчиков, передает udm-info.ru.

Также в медучреждения поступит новое оборудование: рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. В 21 районной больнице уже начался ремонт помещений, в которых установят технику. Кабинеты будут оснащены в соответствии с современными требованиями и стандартами, отмечает ИА «Сусанин». Ранее в районные больницы республики уже поступило 111 санитарных автомобилей.

В середине августа в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии открыли один из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), недостроенных в прошлом году. Объект расположен в деревне Новая Вожойка. Осенью 2020 года прокуратура проверила, как больница Якшур-Бодьинского района исполняет законодательство при строительстве ФАПов, и выявила нарушения по срокам. Помимо Новой Вожойки объекты не сдали в Кыкве, Нижнем Пислеглуде и Выжоиле.