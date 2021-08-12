Недостроенный в прошлом году фельдшерский пункт открыли в Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии открыли один из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), недостроенных в прошлом году. Объект расположен в деревне Новая Вожойка.

«Чтобы все 175 человек населения, обслуживаемые Нововожойским ФАПом, всегда знали, что на селе есть медик, который вовремя окажет необходимую медицинскую помощь в современных, удобных и уютных условиях», — цитирует сообщение главы района Андрея Леконцева, которое он написал в соцсети «ВКонтакте», Udm-info.ru.

По данным издания, осенью прошлого года прокуратура проверила, как больница Якшур-Бодьинского района исполняет законодательство при строительстве ФАПов, и выявила нарушения по срокам. Помимо Новой Вожойки объекты не сдали в Кыкве, Нижнем Пислеглуде и Выжоиле.

В конце июля стало известно, что сроки строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов сорваны в Ярском и Селтинском районах Удмуртии. В отношении должностного лица компании-подрядчика возбудили административные производства по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта». Его оштрафовали на 60 тыс. рублей.