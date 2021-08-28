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Организатор фестиваля в Твери оценил возможность выступления Линдеманна

Организатор фестиваля в Твери оценил возможность выступления Линдеманна

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Организатор тверского фестиваля «Макларин за Родину» бизнесмен Максим Ларин в субботу, 28 августа, заявил, что не знает, выступит ли на мероприятии фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. При этом он заверил, что сам фестиваль состоится.

«Я не могу сказать, будет выступление или нет Линдеманна. Я реально не знаю. Я говорю, что сам фестиваль будет. Там же большая программа», — цитирует его РЕН ТВ.

При этом ранее Ларин заявлял, что репетиции с участием немецкого музыканта не ведутся.

По данным РЕН ТВ, тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля. Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — в его отношении составили административный протокол. Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия и выписали ему соответствующее предписание.

По некоторым данным, сотрудники полиции пришли в холдинг Ларина «Афанасий», там проводятся следственные действия.

Кроме того, в отношении продюсера Линдеманна Анара Рейбанда составлен административный протокол. Так, в качестве цели въезда он указал «туризм», на деле же осуществлялась коммерческая деятельность по организации концерта.

Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.

Предположительно, Линдеманн не знал об ограничениях на массовые мероприятия в Тверской области, в то время как Ларин был заранее предупрежден правоохранителями о незаконности проведения фестиваля в задуманном формате и ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Несмотря на это, бизнесмен, связанный с партией «Родина», пригласил музыканта выступить на фестивале.

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