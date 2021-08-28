В России в июле вырос спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рублей

В России в июле стали чаще брать микрозаймы свыше 30 тыс. рублей. Спрос увеличился до 15,5%, год назад он составлял 13,1%. Эксперты отмечают, что при одобрении ссуды микрофинансовые организации смотрят на финансовую репутацию клиента. В основном такие займы берут предприниматели, сообщает телеканал «Известия». Ссуды нужны бизнесменам, чтобы решать актуальные задачи. Среди лидеров по выдачам займов — Белгородская, Архангельская и Кемеровская области.

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