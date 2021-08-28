В аэропорту Домодедово прокомментировали сообщение об угрозе взрыва

В столичном аэропорту Домодедово совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия в связи с поступлением сообщения об угрозе взрыва на борту самолета Москва–Геленджик. Об этом «Известиям» сообщили в субботу, 28 августа, в пресс-службе воздушной гавани.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент на онлайн-табло аэропорта поменяли статус посадки. Предположительно, пассажиров высаживали с лайнера, а теперь вновь производится посадка.

Неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту ранее в этот день. По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25 мск.