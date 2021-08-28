Авария с участием семи автомобилей произошла на МКАДе
На МКАДе произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Об этом 28 августа сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Авария произошла на внутренней стороне 38-го км МКАД.
«Перекрыты две полосы, для движения доступны только три», — указали в ведомстве.
Водителей призвали искать пути объезда участка дороги.
В октябре 2020 года шесть автомобилей столкнулись на участке МКАД на юге Москвы. Авария произошла на 27-м км автодороги с участием трех «Газелей» и трех легковых автомобилей.