В Москве на юге МКАД произошло массовое ДТП

Шесть автомобилей столкнулись на участке МКАД на юге Москвы. Об этом 26 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, авария произошла на 27-м км автодороги. Столкнулись три «Газели» и три легковых автомобиля.

«В результате ДТП движение автотранспорта затруднено», — цитирует источника ТАСС. На месте аварии работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших в ДТП нет.

18 октября один человек пострадал при столкновении шести автомобилей на МКАД. Авария произошла на 35-м км дороги.