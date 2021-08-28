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Эксперты назвали признаки взлома смартфона

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Одним из основных признаков взлома смартфона является слишком быстрый разряд батареи аккумулятора. Об этом рассказал директор по информационной безопасности «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Александр Голубев.

«Как правило, незадекларированное ПО (программное обеспечение. — Ред.) «работает на вашем телефоне» в фоновом режиме, значительно подъедая заряд батареи», — отметил он в беседе с «РИА Новости», опубликованной в субботу, 28 августа.

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В свою очередь эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов посоветовал при обнаружении пользователем смартфона признаков «заражения майнером или банковским троянцем» проверить устройство при помощи антивируса и удалить зловредное ПО. В то же время он подчеркнул, что сменить пароль от важных сервисов не будет лишним.

«Иногда даже на официальные площадки (магазины приложений. — Ред.) могут проникать троянцы, поэтому стоит периодически проверять, какие приложения установлены на вашем устройстве, и следить за тем, какие разрешения просят у вас только что скачанные программы», — уточнил эксперт.

Он заключил, что поводом для беспокойства будет запрос условного приложения «Фонарик» разрешения на доступ к камере или микрофону.

Ранее, 2 августа, Галов рассказал, что злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение, способное получить доступ к камере и микрофону смартфона. Для осуществления слежки за пользователем преступники зачастую применяют сталкерское или шпионское ПО, указал эксперт.

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