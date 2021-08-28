Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе

Проход двух американских военных кораблей через Тайваньский пролив является провокацией, заявил официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй. Об этом говорится в субботу, 28 августа, в сообщении на сайте китайского военного ведомства.

По его словам, США не раз совершали подобные провокации «весьма дурного характера». Это свидетельствует о том, что Вашингтон остается самым главным разрушителем мира в Тайваньском проливе, создающим высокие риски в области безопасности, отметил Кэфэй.

«Выражаем в этой связи решительный протест и резко осуждаем такие действия», — добавил представитель китайского минобороны.

«Требуем от американской стороны четко уяснить ситуацию и прекратить провокации», — продолжил он. «Вооруженные силы Китая поддерживают боеготовность и способны в любой момент выступить на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул представитель ведомства.

Пекин также потребовал от США признать Тайвань частью Китая и соблюдать принцип единства страны.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, и иностранное вмешательство недопустимо», — добавил дипломат.

27 августа через воды Тайваньского пролива прошли эсминец ВМС «Кидд» и катер Береговой охраны США «Манро». По данным ВМС США, проход был совершен в международных водах.

В конце 2020 года Народно-освободительная армия Китая выразила решительный протест в связи с проходом американских кораблей через Тайваньский пролив и пообещала защищать национальный суверенитет страны. Тогда два эсминца ВМС США USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением прошли через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.