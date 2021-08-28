Кот забрался на плиту и наелся картошки

Кот на глазах у хозяйки набросился на вареную картошку в мундире и вдоволь насытился овощем.

Животное забралось на кухонную плиту в тот момент, когда его владелица покинула кухню. На кадрах видеозаписи можно заметить, как вернувшись, женщина обнаружила, что питомец по кличке Торт наслаждается картофелем.

Хозяйка котика несколько раз спросила у питомца, что же он делает и «зачем ест картошку», но тот только продолжил кушать.

Ранее этим же днем, 28 августа, в социальных сетях распространилось видео, на котором кот поймал муху на лету. Ролик набрал более 8 млн просмотров в TikTok.