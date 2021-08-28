Кот на лету поймал муху и набрал 8 млн просмотров в TikTok

Многие пользователи TikTok восхитились поймавшим муху на лету котом.

В соцсети распространилось видео, на котором кот по кличке Сакс при помощи своего хозяина ловко ловит лапами и лопает летающих по помещению насекомых.

Ролик с котом Саксом в главной роли набрал уже более 8 млн просмотров в TikTok, пишет «Ридус».

Во Всемирный день кошек, 8 августа, сервис «СберСтрахование» провел опрос, из которого следует, что у 76% россиян есть домашние животные, при этом предпочтение граждане РФ отдают кошкам. Собак держат дома 34% опрошенных, еще у 9% есть рыбки, птицы, рептилии или грызуны.