Российские морпехи стали победителями в конкурсе «Морской десант»

Российские морские пехотинцы одержали победу на международном конкурсе «Морской десант» в рамках Армейских международных игр «АрМи-2021». Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Отмечается, что соревнования прошли в Приморье на полигоне «Горностай». Соперниками российских морпехов стали команды из Китая, Ирана, Венесуэлы, а также дебютанты игр — военные из Абхазии и Южной Осетии.

Финальный этап конкурса представлял собой полосу препятствий с говорящим названием «Тропа выживания». По сумме набранных баллов у россиян первое место, у китайцев второе, а у иранцев третье.

Церемония торжественное закрытия «Морского десанта» и награждение победителей запланировано на 29 августа.

Ранее, 24 августа, в конкурса «Морской десант» российские военные установили рекорд по времени прохождения трассы с препятствиями на бронетранспортерах БТР-82А. Участники преодолели 9 км с препятствиями, а в отдельных местах осуществили стрельбу.

Всего в «АрМИ-2021» 34 конкурса, они проходят в 11 странах. Участвуют в состязаниях более 5 тыс. военных из 42 стран.