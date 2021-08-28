МИД РФ осудил организаторов серии терактов в Кабуле. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, группы исламистов ввергают страну в полный хаос, сообщает телеканал «Известия».

«Решительно осуждаем произошедшие 26 августа теракты вблизи аэропорта города Кабула, в результате которых погибли более 100 человек. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Совершенные на фоне эвакуации иностранного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране. Призываем к скорейшей нормализации напряженной ситуации вокруг кабульского аэропорта», — заявила Захарова.

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