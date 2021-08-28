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В Москве состоялось открытие фестиваля «Спасская башня»

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В Москве открылась «Спасская башня». Международный фестиваль собрал лучшие военные оркестры, сообщает телеканал «Известия». Праздник начался с выступления всадников. Команда «Кремлевской школы верховой езды» показала умения. Визитная карточка конного шоу — джигитовка. Также выступил Кавалерийский почетный эскорт. Без полка не обходятся церемонии развода конных караулов на Соборной площади. Эскорт выполняет сложнейшие виды конного построения.

Программу представили военные оркестры разных стран. Праздник продлится до 5 сентября. Участие примут делегации из Австрии, Греции, Катара, Белоруссии, Мексики. Также ожидается выступление коллектива из центральноафриканской республики Габон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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