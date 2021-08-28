В Москву и Подмосковье со 2 сентября придет похолодание

Резкое похолодание сразу на 5 градусов ожидает москвичей и жителей Подмосковья 2 сентября. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Ночью еще относительно тепло будет — 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. Третьего числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется», — приводит ее слова ТАСС.

Метеоролог также отметила, что погода с 28 августа по 1 сентября включительно будет теплой. Температура воздуха будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

Ранее, 26 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в сентябре москвичей ждет солнечная и теплая погода. Он отметил, что точные даты начала бабьего лета можно будет обозначить за три-четыре дня до его наступления.