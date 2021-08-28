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Ученые рассказали о способности голоса родителей снижать уровень боли у детей

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Родительский голос снижает уровень боли у младенцев. Об этом в пятницу, 27 августа, написали в издании «Ридус» со ссылкой на исследование Женевского университета.

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Недоношенные дети часто подвергаются в роддомах неприятным медицинским процедурам вроде кормления через трубку или уколов. Обычно их обезболивают при помощи обертывания, фиксации, сахарных растворов и сосок, но это всё не очень эффективно. А применять стандартные обезболивающие к ним нельзя.

Тогда исследователи заинтересовались вопросом. как по-другому избавить новорожденных от болезненных ощущений. Они наблюдали за 20 недоношенными детьми в итальянской больнице, и попросили матерей присутствовать каждый день при анализе крови.

Сначала исследователи изучили так называемый «профиль боли» у младенцев — он оценивает мимику, сердцебиение и уровень насыщенности крови кислородом. Затем они сравнили реакцию детей в трех случаях: когда при уколе мать просто присутствовала, когда она при этом разговаривала с ребенком и когда пела.

Пение показало худший результат. Обычный разговор матери со своим ребенком — лучший.

Ученые установили, что эффект обезболивания происходит за счет повышения у детей уровня окситоцина, гормона доверия.

В четверг, 26 августа, главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова, что при заборе крови на анализы медики прокалывают кожу безымянного пальца из-за ее тонкости, а также человек пользуется этим пальцем реже остальных, он меньше травмируется.

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