Врач рассказала о противопоказаниях к похудению

Похудение может обернуться негативными последствиями для категории людей, которые страдают от анорексии или расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом в субботу, 28 августа, рассказала нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

Кроме того, противопоказания к снижению массы тела можно выделить у любителей несбалансированных диет или диет с чрезмерно низким количеством калорий. В числе подобного рода диет — гречневая, кефирная, фруктовая и другие монодиеты.

«При похудении важно учитывать свой текущий вес — если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно. Во-первых, потому что при анорексии вес и так недостаточный, а во-вторых, у человека и так полностью нарушены взаимоотношения с едой и собственным телом», — поделилась диетолог в ходе беседы с изданием «Прайм».

Волченкова подчеркнула, что экстремально низкая калорийность может обернуться снижением скорости обмена веществ.

Она рекомендовала употреблять достаточное количество белка и полезных жиров, что способствует снижению веса.

Накануне, 27 августа, диетолог Пуджа Махиджа рассказала о занятиях, которые не рекомендуется делать на голодный желудок. Прежде всего, эксперт советовала отказаться от употребления чая и кофе натощак.