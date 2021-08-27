Диетолог назвала худшие занятия на голодный желудок

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пяти худших занятиях на голодный желудок. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает NDTV.

По словам специалиста, первой вредной привычкой является употребление чая и кофе сразу же после пробуждения. Кофеин, содержащийся в этих напитках, по ее мнению, утром может оказать негативное влияние на организм.

«Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке», — заявила Махиджа.

Кроме того, диетолог советует не пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее мнению, спиртное при отсутствии пищи в желудке очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение.

Жвачка также провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы, объясняет Махиджа.

Помимо этого, диетолог не рекомендует ходить за продуктами до еды. По ее словам, два исследования Корнеллского университета в Нью-Йорке, США, показали, что люди, идущие за покупками голодными, не только покупают значительно больше продуктов, чем им нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Махиджа также не советует вступать в споры на голодный желудок, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови, и он более подвержен эмоциям, чем разуму.

26 августа врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что в «осенний рацион» необходимо включать 400–500 г фруктов и овощей ежедневно. По ее словам, эти продукты являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью.

25 августа диетолог Наталия Герасимова рассказала, что продукты, богатые витамином D, а также кисломолочные продукты и сезонные фрукты помогут в укреплении иммунитета осенью. При этом, указала диетолог, запастись витамином D в солярии не получится, лучше принимать его в виде аптечных препаратов, однако важно предварительно проконсультироваться с врачом.