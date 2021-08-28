Прямой эфир
Мир
Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана
Спорт
Загитова совершила 200-метровый прыжок в Сочи
Мир
Убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы
Общество
После возгорания больница в Ярославле работает в штатном режиме
Мир
Неизвестные обстреляли военную базу США на границе с Ираком и Кувейтом
Происшествия
Трех граждан Египта ранили ножом на востоке Москвы
Общество
Пожар в кафе на набережной в Сочи ликвидировали
Мир
Кусачего пса президента США отправили на перевоспитание
Происшествия
Пожар в жилом доме в Ялте локализован

На Красной площади состоялось открытие фестиваля «Спасская башня»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось в субботу, 28 августа, на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба дирекции мероприятия.

«Главной темой фестиваля объявлены такие понятия, как время, музыка и мир. И главное слово здесь музыка, исцеляющая душу и дающая надежду в мире, охваченном пандемией Covid-19. В этом году в фестивале участвуют военные оркестры из России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Всего пять стран, но зрелищность в связи с урезанным по сравнению с прошлыми годами форматом не пострадает», — приводятся в тексте сообщения слова организаторов.

Фестиваль «Спасская башня»
Прошедшие розыгрыши

Участие в фестивале приняли 1200 военных музыкантов, которые выступили со старинными маршами, вальсами и современными произведениями. Зрители также наблюдали за строевыми приемами с карабинами и шашками и танцы культур народов всего мира.

Открытие мероприятия началось с фанфаров «Спасская башня» и барабанного боя, исполненного участниками оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта Халилова.

В рамках традиции первым, кто вышел на Красную площадь, стал президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, а вместе с ним — рота специального караула президентского полка СКМК ФСО России.

Кроме того, в выступлении приняли участие Центральный военный оркестр Министерства обороны, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка с своей ротой почетного караула, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища в тандеме с ансамблем барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, сводный оркестр воздушно-десантных войск вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ, оркестр курсантов института военных дирижеров, Кремлевская школа верховой езды и Московский казачий хор.

Ранее, 18 августа, стало известно о том, что немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Выступление музыканта планируется 4 и 5 сентября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021