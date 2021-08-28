На Красной площади состоялось открытие фестиваля «Спасская башня»

Торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось в субботу, 28 августа, на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба дирекции мероприятия.

«Главной темой фестиваля объявлены такие понятия, как время, музыка и мир. И главное слово здесь музыка, исцеляющая душу и дающая надежду в мире, охваченном пандемией Covid-19. В этом году в фестивале участвуют военные оркестры из России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Всего пять стран, но зрелищность в связи с урезанным по сравнению с прошлыми годами форматом не пострадает», — приводятся в тексте сообщения слова организаторов.

Участие в фестивале приняли 1200 военных музыкантов, которые выступили со старинными маршами, вальсами и современными произведениями. Зрители также наблюдали за строевыми приемами с карабинами и шашками и танцы культур народов всего мира.

Открытие мероприятия началось с фанфаров «Спасская башня» и барабанного боя, исполненного участниками оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта Халилова.

В рамках традиции первым, кто вышел на Красную площадь, стал президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, а вместе с ним — рота специального караула президентского полка СКМК ФСО России.

Кроме того, в выступлении приняли участие Центральный военный оркестр Министерства обороны, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка с своей ротой почетного караула, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища в тандеме с ансамблем барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, сводный оркестр воздушно-десантных войск вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ, оркестр курсантов института военных дирижеров, Кремлевская школа верховой езды и Московский казачий хор.

Ранее, 18 августа, стало известно о том, что немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Выступление музыканта планируется 4 и 5 сентября.