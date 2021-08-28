Загитова совершила 200-метровый прыжок в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе со своей сестрой Сабиной посетила парк аттракционов в Сочи и прыгнула с высоты 207 метров в банджи-джампинге. Своими впечатлениями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет? Я прыгнула с высоты 207 метров! Сестренка покорила 170. Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо», — написала Загитова



В аттракционе банджи-джампинг человека привязывают к длинному резиновому канату, после чего он прыгает вниз. Канат натягивается и поднимает прыгуна вверх, и так несколько раз.

27 мая президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил, что фигуристка Алина Загитова не будет участвовать в Олимпийских играх – 2022.