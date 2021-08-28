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В Аргентине столкнулись с нашествием капибар

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В аргентинском поселке Нордельта местные жители столкнулись с нашествием капибар. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило издание «Ридус».

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Сначала наплыв этих крупных грызунов не вызвал беспокойства у местных жителей — с ними фотографировались, их подкармливали, но со временем животных стало слишком много. Они копаются в мусорных контейнерах, портят урожай, оставляют повсюду экскременты и даже нападают на домашних животных. Вес некоторых особей достигает 66 кг.

По местным законам, вредить животным и тем более отстреливать их запрещено.

Экологи полагают, что капибары мигрировали из-за того, что осушается всё больше болот из-за расширения сельскохозяйственных угодий по всей стране. Сейчас они хотят убедить правительство принять закон о защите водно-болотных угодий.

18 августа стало известно, что пляжи на французском острове Корсика закрыли после того, как агрессивные коровы начали нападать на туристов и местных жителей. Описывается случай, когда стадо коров гоняло туристов по улицам.

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