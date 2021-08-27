Военные США ради экономии построили для учений модели техники из дерева

Солдаты пятого морского строительного батальона ВМС США (NMCB-5), базирующегося в Японии, начали делать модели военной техники из дерева для учений. Об этом сообщает портал Defense Blog.

Военные изготовили копии автомобилей Humvee из фанеры, полностью соответствующие габаритам настоящих машин. Отмечается, что они должны помочь сократить затраты на учения без ущерба для их реалистичности. Как уточняет издание, логисты таким образом будут учится перебрасывать технику.

Силы строительного батальона NMCB-5 призваны оказывать инженерную поддержку совместным силам в Индо-Тихоокеанском регионе.

В России на учениях спецподразделения используют надувную технику, которую можно многократно использовать. Более того, такие конструкции не занимают много места.

Ранее, 15 августа, американские военные во время учений уничтожили списанный фрегат Ingraham. По кораблю нанесли ракетные удары, а затем выпустили торпеду Mark 48. В результате этого он развалился на несколько частей и затонул.