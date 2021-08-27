Сбившего девочку на востоке Москвы таксиста задержали

Водителя такси, который на востоке Москвы сбил шестилетнюю девочку и скрылся, задержали. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекция столицы.

«Водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Ранее 27 августа водитель такси сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы, после чего скрылся. У ребенка ушиб коленного сустава. В момент происшествия девочка в сопровождении мамы переходила дворовую проезжую часть.