На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка и скрылся

Водитель такси сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы, после чего скрылся, правоохранительные органы ведут его поиски. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

«Во дворе дома 44 на Федеративном проспекте водитель такси следовал задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего скрылся», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.

По предварительной информации, у ребенка ушиб коленного сустава. В момент происшествия девочка в сопровождении мамы переходила дворовую проезжую часть.

Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками водителя.

25 августа на юго-западе столицы ребенок пострадал в результате ДТП с участием такси и скутера. Медики диагностировали у пострадавшей 14-летней девочки сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Как уточнялось, в момент ДТП ребенок ехал на скутере в качестве пассажира.