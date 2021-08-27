Портрет нобелевского лауреата Николая Басова появился в Усмани

Изображение нобелевского лауреата, выдающегося физика и уроженца Усмани Николая Басова нанесли на стену здания трансформаторной подстанции в городском парке. Эта акция стала продолжением проекта фонда «Милосердие», который призван напомнить о людях, именами которых названы улицы в населенных пунктах региона.

Как отмечает Lipetskmedia, ранее было создано более 10 подобных работ с портретами Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Ивана Бунина и др. Географию проекта расширят, чтобы новые арт-объекты появились в районах Липецкой области. Автором всех работ стал известный липецкий художник Дмитрий Савоста.

В начале августа в Нижнем парке Липецка стартовала подготовка к установке памятника «Курортница». Памятник и здание бювета создадут единый ансамбль. Проект был подготовлен так, чтобы они имели гармоничную стилистику и оформление. Рабочие разбирали плитку на месте демонтированного источника минеральной воды. Открытие запланировано на конец октября. Липецк является курортом с 1805 года.